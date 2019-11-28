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ترمب يوقّع على قرار داعم للمعسكر المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ

ترمب يوقّع على قرار داعم للمعسكر المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ
http://almnatiq.net/?p=803572
المناطق_وكالات

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء، قرارًا داعمًا للمعسكر المؤيّد للديموقراطيّة في هونغ كونغ، في خطوة من شأنها إثارة غضب بكين التي تجري مفاوضات تجاريّة حسّاسة مع واشنطن.

وبدا ترمب متردّدًا في توقيع مشروع القرار. لكن بما أنّ مشروع القرار هذا حصل في وقت سابق على دعم الكونغرس الأميركي بالإجماع تقريبًا، فإنه لم يجد مجالا كبيرا للمناورة، وتحدّث ترمب في بيان عن “احترام” يكنّه للرئيس الصيني شي جينبينغ، قائلاً إنّه يأمل في أن “يتمكّن قادة وممثّلو الصين وهونغ كونغ من تسوية خلافاتهم ودّيًا”.

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