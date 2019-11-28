عمومية “بروج للتأمين” توافق على توزيع 30 مليون ريال على المساهمين

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أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني اليوم عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 1441-03-30 الموافق 2019-11-27 وبلغت نسبة الحضور 60.63، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1 – الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بواقع ( 1 ) ريال، وإجمالي المبلغ الموزع (30,000,000) ثلاثون مليون ريال وبنسبة ( 10%) من رأس المال على أن تكون أحقية الارباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الاربعاء 27/11/2019م الموافق 30/03/1441هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الاحد 01/12/2019م الموافق 04/04/1441هـ، وسوف يتم توزيع الأرباح خلال 15 يومأ إعتباراً من ذلك التاريخ وسوف يتم الإعلان عن موعد السداد لاحقاً

2 – الموافقة على تحديث دليل سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

3 – الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:

1 – الأستاذ ياسر يوسف محمد ناغي

2 – الأستاذ خالد سعود الحسن

3 – الأستاذ زين العابدين بن عبدالله بري

4 – الأستاذ زياد بسام البسام

5 – الأستاذ عادل بن عبدالله السموم

6 – الأستاذ أحمد بن محمد حامد المرزوقي

7 – الأستاذ رأفت عطية السلاموني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:

1 – الأستاذ ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2 – الأستاذ عادل بن عبدالله السموم (رئيس لجنة المراجعة)

3 – الأستاذ زياد بسام البسام (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4 – الأستاذ خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)

5 – الأستاذ رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)

6 – الأستاذ زين العابدين بن عبدالله بري (رئيس لجنة الحوكمة)