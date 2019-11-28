“قائد مدرسة ” يترك مكتبه خاليا ومدير تعليم بوك يشيد به عبر “تويتر ” … تعرف على السبب !

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http://almnatiq.net/?p=803605
المناطق_تبوك

أشاد إبراهيم العمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، بقائد تربوي، جمع بين عمله في قيادة وإدارة المدرسة ومبادرته بتدريس الطلاب مواد اللغة العربية بنصاب مرتفع، مشيدًا في تغريدة من حسابه بتويتر بتفاعل القائد بتقديمه مثالاً رائعًا في الإخلاص في عمله، وإيثار مصلحة الطلاب.

وجاءت الإشادة بقائد مدرسة ثانوية تيماء خالد بن حمد الصايل، بعدما جمع بين عمله في قيادة وإدارة المدرسة وتدريس الطلاب مادة اللغة العربية.

ونشر العمري صورة لمكتب قائد ثانوية تيماء، أظهرت المقعد الذي يجلسه عليه خاوياً بعدما ذهب إلى أحد الفصول لتدريس مادة اللغة العربية.

وعلّق العمري على الصورة قائلاً: “يقدم للميدان التربوي أروع الأمثلة بالإخلاص في العمل وإيثار مصلحة الطالب، بتدريس حصص اللغة العربية في المدرسة بنصاب مرتفع”.

 

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