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الصين تستدعي السفير الأمريكي على خلفية توقيع مشروعي قانون يدعمان متظاهري هونج كونج

الصين تستدعي السفير الأمريكي على خلفية توقيع مشروعي قانون يدعمان متظاهري هونج كونج
http://almnatiq.net/?p=803626
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس استدعاء السفير الأمريكي في الصين تيري برانستاد على خلفية توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروعي قانون يدعمان المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وطالب نائب وزير الخارجية الصيني لي يوشينج في بيان لوزارة الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تطبيق مشروعي القانون “والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين”.

وقالت الوزارة: “الصين سوف تتصدى بحزم للتصرفات الخاطئة من جانب الولايات المتحدة، وسوف تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن كل العواقب”.

وأشاد الناشط المؤيد للديمقراطية في هونج كونج جوشوا وونج اليوم الخميس بتوقيع ترامب على مشروعي القانون، ووصفه “بالإنجاز البارز”.

وكتب تغريدة قال فيها إنه ومنظمته المؤيدة للديمقراطية سوف يستمران في تشجيع مثل هذه الجهود التشريعية وآلية العقوبات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية التايوانية “جوان أو” إن توقيع أمريكا على مشروعي القانون يظهر دعم أمريكا للديمقراطية في هونج كونج.

وأضافت “نطالب حكومتي الصين وهونج كونج بالاستماع لمطالب الشعب، وإحلال الاستقرار في هونج كونج في أسرع وقت ممكن”.

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