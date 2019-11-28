تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم القريات

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أعلنت إدارة الموارد البشرية بتعليم محافظة القريات عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على بند الأجور ووظائف المستخدمين لسد العجز لديها داخل المحافظة وقراها اعتباراً من يوم الأربعاء 30 /3 /1441هـ إلى نهاية يوم السبت الساعة الحادية عشر مساءً الموافق 3 /4 /1441هـ عبر موقعها الإلكتروني وفق الشروط التالية :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل) .

التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

أن يجيد القراءة والكتابة وأن يجتاز الفحص الطبي وأن يكون حسن السيرة والسلوك واجتياز المقابلة الشخصية وأن لا يكون متقاعد.

أن يكون من ضمن المسجلين ببرنامج “ساعد” بموقع الخدمة المدنية وأن يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط أما بند الأجور أو المستخدمين وسوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://edu.moe.gov.sa/Quriat/eservices/Pages/job.aspx