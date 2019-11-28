شاب غاضب يوجه 5 طعنات متفرقة لجسد آخر في الباحة.. والكشف عن مصيرهما!

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تحقق الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة، في حادثة طعن تَعَرّض لها شاب مساء أمس في العقد الثالث من العمر، ولا يزال يتلقى العلاج في مستشفى الملك فهد بالباحة.

ووفقاً لـ”سبق”، تلقّى مركز البلاغات بدوريات الأمن بالباحة بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين شخصين في أحد الأحياء بالسواد بالباحة؛ حيث تَطَوّر الخلاف إلى اشتباك بين الشخصين؛ ليتلقى أحدهما أكثر من 5 طعنات في أنحاء من جسمة.

وباشرت الجهات ذات العلاقة الحادثة، ونقلت المصاب إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، وما زال يتلقى العلاج في العناية المركزة نتيجة الطعنات التي تلقاها. فيما تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني وإيقافه؛ تمهيدًا لإكمال أوراق القضية وإحالتها للنيابة العامة.