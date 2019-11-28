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بالفيديو … ردة فعل ولي العهد تجاه أطفال في الإمارات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي !

بالفيديو … ردة فعل ولي العهد تجاه أطفال في الإمارات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي !
http://almnatiq.net/?p=803635
المناطق_الرياض

حظيت ردة فعل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تجاه عدد من الأطفال في الإمارات أرادوا مصافحته ، باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،  خلال الاستقبال الرسمي المهيب، الذي أجري له في قصر الوطن في مستهل زيارته الرسمية إلى الإمارات.

وتداول ناشطون فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يتجاوب مع رغبات عدد من أطفال الإمارات لمصافحته، أثناء اصطفافهم لتحيته خلال استقباله من قبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في في قصر الوطن بالإمارات.

وصافح الأمير محمد بن سلمان عددا كبيرا من الأطفال، أثناء تلويحهم له بأعلام السعودية والإمارات.

وأجرى ولي العهد مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارات، خلال زيارته أمس، والتي شهدت تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.

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