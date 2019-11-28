“التخصصات الصحية” تفتح المجال لإبداء الرأي بمحتوى اختباري “الرعاية التنفسية” و “تقنية الأشعة”

المناطق - واس

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، فتح المجال للمهتمين وذوي الخبرة لإبداء رأيهم ومقترحاتهم حول محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية SRCLE، وكذلك محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة أخصائي تقنية الأشعة SRTLE.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن الهيئة تسعى من خلال ذلك إلى تشجيع المهتمين من جميع أنحاء المملكة لإثراء التقييم في الهيئة، بما ينعكس على جهودها نحو رفع كفاءة ومأمونية القطاع الصحي ويعود بالنفع على المجتمع والمريض، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة فيها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأشار إلى أن الهيئة خصصت رابطاً إلكترونياً للمهتمين، وهو https://bit.ly/2KXWlkr يمكن من خلاله المشاركة في إبداء الرأي في اختبار رخصة ممارسة مهنة الرعاية التنفسية، واختبار رخصة ممارسة مهنة تقنية الأشعة.

يذكر أن مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أقر في وقت سابق، إلزامية اختباري مزاولة مهنة أخصائي الرعاية التنفسية، فيما أقر المجلس التنفيذي للممارسة المهنية إلزامية اختبار مزاولة مهنة أخصائي تقنية الأشعة لجميع خريجي الكليات الصحية في المملكة.