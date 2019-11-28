أمير مكة ونائبه يتسلمان تقريرًا عن أعمال جوازات المنطقة

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http://almnatiq.net/?p=803655
المناطق - جدة

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، تقريرًا عن أعمال جوازات المنطقة.
جاء ذلك لدى استقبال سموهما في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة اللواء عابد الحارثي، وتضمن التقرير تفصيلاً عن تطوير مرافق وصالات سفر السعوديين وشُعب وأقسام إدارة الجوازات، والهادفة لتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة بما يحقق رؤية المملكة 2030، وبحسب التقرير فقد تمّ تخصيص صالة لاستقبال المراجعين للإجابة على استفساراتهم وإرشادهم للأقسام المعنية بتقديم الخدمة لهم، بالإضافة لتطوير وتوسعة صالة خاصة بإصدار جوازات السفر السعودية للرجال والنساء ، واستحداث خدمة الإصدار السريع لجواز سفر السعوديين، كذلك تطوير مكاتب الجوازات في المراكز التجارية.
واشتمل التقرير على إحصاءات عن العمليات المنجزة للمواطنين، مثل إصدار وتجديد جوازات السفر، والعمليات التي تمت للوافدين، ومنها إصدار الإقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات، والإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية ، كذلك إحصاءات عن حركة المسافرين عبر منافذ المنطقة الجوية والبحرية .

 

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