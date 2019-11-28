الأمير سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة مؤخراً بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر من دور الانعقاد السابع.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بأعضاء المجلس ونوه بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

كما بارك سموه للجميع هطول أمطار الخير والبركة على المنطقة الشرقية وسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة مؤكداً على الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستعداد لموسم الأمطار وتسخير كافة الإمكانيات لمعالجة ما قد يحدث من تجمعات للمياه وتصريفها بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

أوضح ذلك وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس/ مشعل بن ناصر العقيِّل ثم أذن سموه باستعراضجدول أعمال الجلسة والمخصصة لاستعراض ومناقشة عدداً من التقارير للمشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها وذلك لبعض الجهات الحكومية الخدمية، حيث إستعرض ممثلي الجهات الحكومية الخدمية التقارير الخاصة بالجهات التابعة لهم.

وأكد سموه بعد إطلاعه وسمو نائبه حفظهم الله وأعضاء المجلس على التقارير على أهمية تنفيذ المشاريع بجودة عالية ومتابعة كل مسئول ميدانياً للمشاريع التابعة لوزارته حتى تنفذ بالشكل الذي يعكس تطلعات الدولة لتُحقق هذه المشاريع أهدافها وتخدم المواطن والمقيم.

وفي ختام الاجتماع قدم سموه شكره للجميع سائلاً العلي القدير بأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.