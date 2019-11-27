الأمير فيصل بن مشعل يثمن حصول تعليم القصيم على شهادة الآيزو في الجودة

المناطق - بريدة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, خطاب شكر وتقدير وتهنئة للمدير العام لإدارة التعليم بمنطقة القصيم صالح الجاسر بمناسبة حصول مركز التميز بتعليم القصيم على شهادة الآيزو في الجودة “ISO9001:2015”

حيث حصل مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على شهادة الآيزو في الجودة في الجودة في مجال جودة العمليات الإدارية, كأول مركز تميز على مستوى وزارة التعليم يحقق هذا الإنجاز.

وقال سموه : نشكركم ونثمن لكم ولكافة الزملاء منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة كافة الجهود التي ساهمت في حصول المركز على شهادة الآيزو كأول مركز يحقق هذا الإنجاز على مستوى المملكة, والذي يأتي امتداداً لحرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذه البلاد المباركة وفي كافة المجالات, ونسأل المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.