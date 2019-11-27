احدث الأخبار

الأمير فيصل بن مشعل يثمن حصول تعليم القصيم على شهادة الآيزو في الجودة
منطقة القصيم
 مدير الأمن العام يكرم عدداً من منسوبي دوريات حايل نظير تميزهم
منطقة الرياض
 الأمير فهد بن سلطان يستقبل فريق التنقيب في موقع” قريّة ” الأثري بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير تُسمّي أعضاء لجانها التحكيمية لدورتها العاشرة
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف يترأس اجتماع مجلس المنطقة الحادي عشر
أبرز المواد
 أمير مكة ونائبه يتسلمان تقريرًا عن أعمال جوازات المنطقة
أبرز المواد
 الهيئة السعودية للمقيمين توقف منشأتي تقييم عن مزاولة المهنة وتفرض غرامات مالية على مقيّمين
أبرز المواد
 “التخصصات الصحية” تفتح المجال لإبداء الرأي بمحتوى اختباري “الرعاية التنفسية” و “تقنية الأشعة”
أبرز المواد
 هزة أرضية في مكة المكرمة
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم القريات
أبرز المواد
 بالفيديو … ردة فعل ولي العهد تجاه أطفال في الإمارات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي !
أبرز المواد
 شاب غاضب يوجه 5 طعنات متفرقة لجسد آخر في الباحة.. والكشف عن مصيرهما!
أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يثمن حصول تعليم القصيم على شهادة الآيزو في الجودة

الأمير فيصل بن مشعل يثمن حصول تعليم القصيم على شهادة الآيزو في الجودة

منطقة القصيم
مدير الأمن العام يكرم عدداً من منسوبي دوريات حايل نظير تميزهم

مدير الأمن العام يكرم عدداً من منسوبي دوريات حايل نظير تميزهم

منطقة الرياض
الأمير فهد بن سلطان يستقبل فريق التنقيب في موقع” قريّة ” الأثري بمنطقة تبوك

الأمير فهد بن سلطان يستقبل فريق التنقيب في موقع” قريّة ” الأثري بمنطقة تبوك

أبرز المواد
مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير تُسمّي أعضاء لجانها التحكيمية لدورتها العاشرة

مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير تُسمّي أعضاء لجانها التحكيمية لدورتها العاشرة

المنطقة الشرقية

الأمير فيصل بن مشعل يثمن حصول تعليم القصيم على شهادة الآيزو في الجودة

الأمير فيصل بن مشعل يثمن حصول تعليم القصيم على شهادة الآيزو في الجودة
http://almnatiq.net/?p=803684
المناطق - بريدة

 

 

 

بعث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, خطاب شكر وتقدير وتهنئة للمدير العام لإدارة التعليم بمنطقة القصيم صالح الجاسر بمناسبة حصول مركز التميز بتعليم القصيم على شهادة الآيزو في الجودة “ISO9001:2015”

 

حيث حصل مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على شهادة الآيزو في الجودة في الجودة في مجال جودة العمليات الإدارية, كأول مركز تميز على مستوى وزارة التعليم يحقق هذا الإنجاز.

 

وقال سموه : نشكركم ونثمن لكم ولكافة الزملاء منسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة كافة الجهود التي ساهمت في حصول المركز على شهادة الآيزو كأول مركز يحقق هذا الإنجاز على مستوى المملكة, والذي يأتي امتداداً لحرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذه البلاد المباركة وفي كافة المجالات, ونسأل المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يلتقي الأمين العام لأوقاف الراجحي لحصولهم على شهادة الغذاء والدواء الأمريكية FDA

أمير القصيم يلتقي الأمين العام لأوقاف الراجحي لحصولهم على شهادة الغذاء والدواء الأمريكية FDA
مدير شرطة القصيم يقلد المقدم ” السحيباني ” رتبته الجديدة 

مدير شرطة القصيم يقلد المقدم ” السحيباني ” رتبته الجديدة 
أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي لها

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء لجنة “تراحم” بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي لها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*