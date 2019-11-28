“هدف” يدعم تخريج 328 متدرب في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

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دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تخريج 328 متدرب في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وذلك وفق آلية التدريب في المعاهد الغير ربحية، التي تقتضي تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل في تخصصات نادرة ومطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص من خلال آلية التدريب المنتهي بالتوظيف، وذلك في أحد المعاهد الغير ربحية وجهات التدريب المرخصة من الشركات الاستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وبهذه المناسبة، احتفل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول وصندوق تنمية الموارد البشرية، اليوم (الخميس) في الدمام، بتخريج 328 متدرب يمثلون الدفعة العاشرة من خريجي المعهد، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم مستشار شؤون الشركات بوزارة الطاقة رئيس مجلس أمناء المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وبحضور نائب رئيس شركة ارامكو للحفر وصيانة الآبار عبدالحميد الرشيد ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في الدمام عبدالحكيم العمار وعدد من مدراء الشركات ومسؤوليها.

وتتدرج تخصصات الخريجين في 9 تخصصات فنية ومهنية منها: فني كهرباء، وفني لحام، وفني انابيب، وفني رفع وتحميل، وفني حفر، ومشغل معمل، ومشغل رافعات.