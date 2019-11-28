أمير الشرقية يدشن مبادرة شرقية خضراء الأحد القادم

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الأحد القادم الموافق 04/04/1441هـ، بمكتب سموه بأمارة المنطقة الشرقية، مبادرة أمانة المنطقة الشرقية #شرقية_خضراء، والتي تأتي ضمن برامج الأمانة في الاهتمام بجانب تشجير مدن الشرقية، وزيادة نسبة الرقعة الخضراء بالمنطقة، وزيادة نسبة الفرد منها، وكذلك نشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

وعبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، على رعايته ودعمة المتواصل لمبادرات الأمانة ومشاريع التنمية في كل ما من شأنه خدمة وتطوير المنطقة، كما عبر عن شكره أيضا لسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على متابعته الدائمة وحرصه في كافة الجوانب التنموية بالمنطقة .

وأوضح معاليه أن المبادرة تأتي بالمشاركة مع تعليم الشرقية وصحة الشرقية والتجمع الصحي الأول والمجاميع التطوعية، وتستهدف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأشار المهندس الجبير إلى أن عدد الأشجار المستهدفة للمبادرة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة ومن انتاج مشاتل أمانة الشرقية، لافتا الى أن الجانب التوعوي له نصيب كبير من المبادرة، و تم العمل على تأسيس برامج خاصة به يتم تنظيمها أثناء أسابيع المبادرة.

من جهته قال وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن مبادرة #شرقية_خضراء تم التخطيط لها منذ شهرين، وعقد لذلك اجتماعات تحضيرية ولقاءات تنسيقية مع الجهات المشاركة في تعليم وصحة الشرقية، موضحا أن الإدارة العامة للحدائق بالأمانة ستسخر كل إمكاناتها وخبراتها لإنجاح المبادرة.

وأضاف مغربل أن طلاب المدارس والمعلمين والكوادر الطبية في المنشآت الصحية سيكونون الطرف الفاعل في المبادرة بمشاركاتهم التطوعية في عمليات التشجير، وذلك بقصد نشر التوعية نظريًا وعمليًا بين شرائح مهمة من المجتمع