برعاية أمير الشرقية .. انطلاق مؤتمر “الأحساء عاصمة للسياحة العربية”

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برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يدشن صاحب السموالأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء مؤتمر الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019، الثلاثاء القادم 4 ربيع الثاني1441هـ والذي تنظمه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﺴﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺈﺳﻠﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺄﺣﺴﺎء، لمدة ثلاث أيامفي فندق مكان.

وعبر فضيلة الشيخ د.ياسر بن عبدالعزيز الربيع، عميد كلية الشريعة و والدراسات الإسلامية بالأحساء، رئيس اللجنةالمنظمة للمؤتمر، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الكلية واللجان المنظمة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايتهللمؤتمر، وعلى ما تحظى به الأحساء من رعاية واهتمام من سموه الكريم، كما عبر عن شكره لسمو محافظ الأحساءلتدشينه فعاليات المؤتمر.

وأشار الربيع إلى أن احتضان الأحساء لهذا المؤتمر ، يأتي نتيجةً لتسجيلها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019، وذلك لماتمتلكه الأحساء من مخزون ثقافي وتراثي وسياحي، جعلها في مقدمة المدن السياحية على مستوى الوطن، كما للأحساءمقاعد عالمية، حين إقرار الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي والذي كان إقرارا عالميا بالقيمة التاريخية الكبيرة والثقافيةالواسعة لواحة الأحساء الثرية، وعراقة المواقع الأثرية ولمكانتها التاريخية، وما تزخر به من إرث حضاري كبير، إضافة إلىمقعدها ضمن قائمة المدن المبدعة في اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية.

مضيفا: الأحساء، تاريخ وعراقة، وفي بطونها كنوز أثرية وتاريخية، تحكي قصص الأصالة والعراقة باعتبارها واحدة من أهممواطن الاستيطان البشري، وستبقى لوحة حضارية وثقافية متجددة، تنطق للعالم تاريخا مفعما بتراث أصيل.

ويحظى المؤتمر بمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين الباحثين في مجال السياحة وانماطها الجغرافية على مستوىالدول العربية، والذين سيقدمون أوراق عمل تخصصية بما يخدم موضوع المؤتمر ومحاوره الرئيسية عن الأحساء.

حيث أكد د. سعيد بن محمد القرني، رئيس قسم الجغرافيا في كلية كلية الشريعة و والدراسات الإسلامية بالأحساء، بأنالمؤتمر يهدف إلى نشر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻬﺎ، وﻣﻨﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻻﺣﺴﺎء ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٢٠١٩ ﻟﻌﺎم، إضافة إلى ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﺴﺎء وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻹﻗﺎﻣﺔواﻹﻋﺎﺷﺔ واﻹرﺷﺎد واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻷﺧﺮى، ودراﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺳﺒﻞاﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻵﺛﺎر.

وأضاف: المؤتمر سيناقش العديد من المحاور، منها اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً وﺑﺸﺮﻳﺎً ﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺄﺣﺴﺎء ، واﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ بالمنطقة، ومناقشة أﺑﻌﺎده اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ، كما سيتناول المؤتمر اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺄﺣﺴﺎء، واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ واﻟﺂﻓﺎق اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ،كما يتطرق إلى اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وأنماط السياحة العربية.

وأوضح د.علي الدوسري رئيس الجمعية الجغرافية السعودية، بأن المؤتمر سيشمل على 6 جلسات، سيتم من خلاله مناقشةالعديد من الأوراق التي تعني بصناعة السياحة، وتأتي الجلسة الأولى بعنوان المقومات الجغرافية طبيعياً وبشرياً للسياحة فيالأحساء، والجلسة الثانية والثالثة للحديث عن واقع السياحية في الأحساء وأبعاده المكانية، وتأتي الجلسة الرابعة عن السياحةفي المملكة الوضع الراهن والأبعاد المكانية، أما في الجلسة الخامسة ستتناول محور السياحة الثقافية في الأحساء، لتختتم الجلسات في الحديث عن أنماط وإمكانات السياحة العربية.