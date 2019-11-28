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محافظ املج يطمئن على صحة شيخ الفوايده

محافظ املج يطمئن على صحة شيخ الفوايده
http://almnatiq.net/?p=803711
المناطق - تبوك
إطمأن محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي صباح اليوم على صحة الشيخ حسن بن سلطان الفايدي ، شيخ قبيلة الفوايده  الذي يرقد على السرير الابيض في مستشفى املج اثر عارض صحي طفيف ألم به داعياً الله تعالى ان يمتعه بالصحة والعافية ، وكان يرافقه رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومدير مستشفى املج العام احمد الرفاعي.
من جانبه عبّر “الفايدي” عن شكره لمحافظ املج على الزيارة الغير مستغربة سائلا الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته وان لايوريه اي مكروه ، ومطمئنا الجميع بانه ولله الحمد بخير  معرباً عن شكره لكل من زاره او سأل عنه .

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