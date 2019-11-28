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“الغذاء والدواء” تضبط 160 طناً من منتجات الأعلاف المخالفة و10 آلاف عبوة مبيد غير مسجلة

“الغذاء والدواء” تضبط 160 طناً من منتجات الأعلاف المخالفة و10 آلاف عبوة مبيد غير مسجلة
http://almnatiq.net/?p=803741
المناطق - واس

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نحو 160 طناً منتجات علفية مخالفة، و10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة لدى الهيئة، وذلك خلال جولات تفتيشية في منطقة الرياض مؤخراً.
وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا مصنع أعلاف في صناعية سدير يُعِد قوالب ملحية باستخدام مواد وألوان صناعية غير مخصصة للاستخدام الحيواني، وكذلك منتجات أولية منتهية الصلاحية بكمية تجاوزت 30 طناً.
وأضافت أن المفتشين ضبطوا أيضاً نحو 130 طناً من منتجات الأعلاف مجهولة المصدر في أحد المنشآت بحي العزيزية جنوب العاصمة.
وأشارت إلى أن الجولات الرقابية أدت إلى كشف منشأة بحي العزيزية تضم نحو 10 آلاف عبوة من مبيدات آفات الصحة العامة غير مسجلة.
ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

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