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أكثر من 1200 شاب وفتاة يشاركون لتحقيق أهداف مجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

أكثر من 1200 شاب وفتاة يشاركون لتحقيق أهداف مجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

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أكثر من 1200 شاب وفتاة يشاركون لتحقيق أهداف مجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

أكثر من 1200 شاب وفتاة يشاركون لتحقيق أهداف مجالس شباب مناطق المملكة بالباحة
http://almnatiq.net/?p=803748
المناطق - الباحة
يشارك يوم الأحد القادم أكثر من 1200 شاب وفتاة في تحقيق أهداف مجالس شباب مناطق المملكة, ضمن الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة, والذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة, وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.
ويتضمن الملتقى خمسة ورش عمل, وجلسة حوارية, بالإضافة إلى لقاءٍ مفتوح مع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.
وأكد رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران، أن الملتقى يرتكز إلى تبادل الخبرات بين مجالس شباب المناطق لتحقيق أهداف المجالس التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030, فيما يهدف إلى الاطلاع على التحديات التي تواجه مجالس شباب المناطق وكيفية تجاوزها, وتعزيز التكامل بين مجالس شباب المناطق, بالإضافة إلى تفعيل دور مجالس شباب المناطق في خدمة تنمية مناطقهم, وإيجاد منصات تفاعلية للشباب للتعرف على آرائهم وقضاياهم وتطلعاتهم, ومنبر لإيصال أفكارهم واقتراحاتهم, و زيادة التنسيق بين لجان ومجلس شباب المنطقة الواحدة.
وتمنى ظهران بأن تحقق الأهداف المرجوة من الملتقى, وتعزيز الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم والمساهمة في بناء الوطن وتقدمه مرحباً بجميع ضيوف الملتقى.

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جلسات وورش عمل يشهدها الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة بالباحة

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