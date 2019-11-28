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تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟.. ملتقى مكة الثقافي يعتمد ترشيح 13 مبادرة من تعليم جدة

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تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟.. ملتقى مكة الثقافي يعتمد ترشيح 13 مبادرة من تعليم جدة

تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟.. ملتقى مكة الثقافي يعتمد ترشيح 13 مبادرة من تعليم جدة
http://almnatiq.net/?p=803751
المناطق - جدة

اعتمدت أمانة ملتقى مكة الثقافي (13) مبادرة تقدمت بها الإدارة العامة لتعليم جدة ضمن مشاركتها في الدورة الرابعة للملتقى تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟”، فيما تعكف الإدارات التي تم اعتماد مبادراتها على وضع خططها التنفيذية وفق الخطة الزمنية المعتمدة للمتلقى.
وأوضح مدير مركز التميز بتعليم جدة الدكتور معجب الزهراني أن لجنة التخطيط والمتابعة للمشروع بمركز التميز استقبلت العديد من المبادرات النوعية التي تقدمت بها مختلف الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام بتعليم جدة، حيث تأتي تلك المبادرات امتدادا لمشاركات التعليم في ملتقى مكة الثقافي والتي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة في الدورات السابقة، مضيفا أن كافة المبادرات التي تم الرفع بها للمشروع كانت مميزة وذات أثر فاعل وبما يحقق شعار وأهداف الملتقى راجيا لجميع المبادرات التوفيق وأن تحقق أهداف وتطلعات الملتقى.
يُذكر أن ملتقـى مكة الثقافي يأتي ضمن المشاريع التنموية التي أطلقتها إمارة منطقة مكة المكرمة، لتحقيق رؤيتها في الريادة الثقافية التي تتميز في بناء الإنسان وتنمية قدراته في بيئـة إبداعيــة محفــزة ووفق رسالة الملتقى الرامية لتقديــم برامــج ومبــادرات نوعيــة تســهم في بنــاء الإنســان وتنمية المــكان بالمنطقــة، حيث بدأ المشروع منذ ثلاثة أعوام بمشـاركة أكثر مـن مائة جهة حكومية وأهلية بالمنطقة فيما تعقد حاليا دورته الرابعة تحت شعار “كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟”

 

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