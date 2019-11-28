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مدير جامعة الجوف يصدر عدداً من القرارات الإدارية

مدير جامعة الجوف يصدر عدداً من القرارات الإدارية
http://almnatiq.net/?p=803755
الجوف - محمد الحسن

أصدر معالي مدير الجامعة أ.د/ إسماعيل البِشري عدداً من القرارات الإدارية، التي جاءت على النحو التالي :
١- تكليف الدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني، عميدة لمجمع كليات البنات بسكاكا، ومشرفة على السنة الأولى المشتركة.
٢- تكليف الدكتورة مريم بنت نزال العنزي، عميدة لمجمع كليات البنات في طبرجل، والقيام بعمل وكيلة كلية العلوم والآداب بطبرجل.
٣- تكليف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالوهاب الدريويش عميداً لكلية طب الأسنان.
٤- تكليف الدكتور فياض بن حامد العنزي عميداً لعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي ومشرفاً على مركز تنمية المهارات.
٥- تكليف الدكتور ماجد بن عبدالرحمن الزارع عميداً لكلية الهندسة.
٦- تكليف الدكتور بدر بن علي الزهراني عميداً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات.
٧- تكليف الدكتورة صالحة بنت يحيى العقيلي بالقيام بعمل وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات ومشرفة على السنة الأولى المشتركة بالقريات، إضافةً لعملها.
٨- تكليف الدكتورة رابية بنت حمود العنزي وكيلة لكلية التربية، وقائمة بعمل رئيسة قسم الطفولة المبكرة.
٩- تعيين الدكتورة هبة بنت فرحان الرويلي وكيلة لكلية الأعمال، وقائمة بأعمال وكيلة كلية المجتمع.
١٠- تعيين الدكتورة سحر محمد أبو سالم وكيلة لكلية العلوم والآداب بالقريات، وقائمة بعمل وكيلة كلية المجتمع.
١١- تكليف الدكتورة عايدة بنت محمد الأحمدي بالعمل مسؤولة عن وحدة الإرشاد الأكاديمي والطلابي بسكاكا.
١٢- تكليف الدكتور عيد بن متعب المحمد مديراً عاماً للإدارة العامة لمرافق المدينة الجامعية.
وحث معالي مدير الجامعة جميع الزملاء والزميلات على بذل قصارى جهدهم في سبيل تحقيق أهداف الجامعة وترجمة دعم القيادة الحكيمة
أيدها الله، داعياً لهم بالتوفيق في مهامهم الجديدة.
كما رفع الجميع شكرهم لمعالي الدكتور البشري على الثقة مؤكدين بأنها ستكون دافعاً لهم لمواصلة العمل الجاد والمساهمة في مسيرة الجامعة .

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