تدخل طبي ناجح لإعادة التنفس الطبيعي لرضيع بولادة أبها

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أسهم بفضل الله فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال في إنهاء معاناة رضيع وتمكينه من التنفس بشكل طبيعي – بفضل الله – .

وأوضحت صحة عسير أن الرضيع ولد مبكراً وتم تنويمه في عناية حديثي الولادة وكان يعاني من صعوبات شديدة في التنفس مما أدى إلى إعتماده على أنبوب التنفس وعدم قدرته عن الإستغناء عنه.

، حيث قام الفريق بعمل منظار تشخيصي متقدم ليوضح وجود شلل في الحبال الصوتية وليونة شديدة في الحنجرة والقصبة الهوائية ليتدخل الفريق الطبي بعمل شق رغامي للرضيع وإنهاء معاناته وخروجه من المستشفى ليبدأ بعدها رحلة المتابعه والعلاج والتي أستدعت إجراء عمليات متقدمة في مجرى التنفس وعلاج ومتابعة مستمرة عبر ٣ مراحل وعلى مدى ٨ أشهر .

وأضافت أن الرضيع تخلص بعدها من أنبوب الشق الرغامي وعاد للتنفس بشكل طبيعي وتمكنت والدته من سماع صوت بكاء رضيعها لأول مرة منذ ولادته بعد إزالة الأنبوب مباشرة ، وقد غادر الرضيع بحاله مستقرة – ولله الحمد -.

بدوره أوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال الدكتور حسين بن محمد عتودي بأن مثل هذه الحالات تتطلب التنسيق بين التخصصات الطبية المتعددة وتحهيزات طبية متعددة وحديثة والتي تتوفر ولله الحمد في المستشفى بدعم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري ؛ حيث تم التعامل مع هذه الحالات بنجاح- ولله الحمد- وهي من الحالات التي تعتبر عالية الخطورة طبيا .