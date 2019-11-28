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أمير الباحة يكرم مواطناً لإنقاذه أسرة محتجزة في السيول بمحافظة المخواة

أمير الباحة يكرم مواطناً لإنقاذه أسرة محتجزة في السيول بمحافظة المخواة

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أمير الباحة يكرم مواطناً لإنقاذه أسرة محتجزة في السيول بمحافظة المخواة

أمير الباحة يكرم مواطناً لإنقاذه أسرة محتجزة في السيول بمحافظة المخواة
http://almnatiq.net/?p=803779
المناطق - الباحة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بديوان الإمارة اليوم, المواطن عباس بن مشعل الزهراني, وذلك لجهوده البطولية في إنقاذ أسرة محتجزة في السيول بمحافظة المخواة.
وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالزهراني, مثمناً الجهود العظيمة التي قام بها والتضحية في إنقاذ الأسرة، والتي أتت بمساعدة مدير مخفر مركز نيرا الرقيب ابراهيم بن عبدالله الزهراني والرقيب سعيد بن علي العمري، مؤكداً سموه أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.
من جانبه، أعرب المواطن عباس الزهراني عن اعتزازه بهذا التكريم من سمو أمير المنطقة، وأن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر – حفظهم الله -، مؤكداً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي، تحث عليها مبادئ ديننا الإسلامي الخنيف .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد زهير البسامي.

 

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