الصحف السعودية : زيارة سمو ولي العهد لدولة الإمارات إضافة جديدة للعلاقة المتميزة بين البلدين

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وصفت الصحف السعودية الصادرة اليوم في افتتاحياتها الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالمهمة في ظل ما تحمل في طياتها من إضافات جديدة لعلاقات متميزة بين البلدين الشقيقين وشراكة أخوية إستراتيجية قوية صمدت في وجه التحديات، وتقلبات السياسة العالمية والإقليمية.

فتحتَ عنوانٍ عن ” اللقاء بين الشقيقين المحمّدَيْن ” أكدت صحيفة الجزيرة في كلمتها أنه لا يغيب اسم بطل اتحاد الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – الذي يقترن اسمه كمؤسس لهذا الاتحاد الذي جمع القلوب، ووحد الصفوف، وأقام دولة لا يمكن اختراقها، أو التأثير في مسيراتها، من خلال دستور منح كل إمارة حقها ودورها في هذه الدولة، وأعطاها الصوت والعمل معاً لتكون شريكاً في استمرارية هذا الاتحاد قوياً وشامخاً، وله وزنه السياسي والاقتصادي والأمني على مستوى الدولة والمنطقة، وامتداداً على مستوى العالم.

وأشارت إلى أنه عند الكتابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي كتابة عن تجرِبة وإرادة وعمل سياسي احترافي لا يضاهى، في حين يبلغ بالجميع الإعجاب والتقدير، وتثمين هذا المنجز الوطني والقومي شأو لا يدركه إلا من زار دولة الإمارات فرأى هذا التطور الهائل، وهذه المشاهد الجميلة، في الشارع والحي، وفي نمط العمران والخِدْمات الأخرى.

وقالت ” أمس كان الوجه الأبرز، والرجل الذي يرتبط اسمه بالإنجازات في بلاده سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يزور دولة الإمارات، يلتقي بشقيقه ورفيق دربه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة رسمية تم التخطيط لها بعناية، وحضر لها مجموعة من الملفات المهمة للتوافق حول مضامينها بين الشابين المحمدَيْن، امتداداً لتفاهمات كثيرة ومهمة أنجزت خلال السنوات القليلة الماضية، ما يعني أننا أمام زيارة مهمة، تحمل الكثير من التوقعات عن إضافات جديدة للعلاقات المتميزة بين بلدينا ” .

ولفتت النظر إلى أن الزيارة الأميرية التي تأتي بتوجيه من الملك سلمان، وترحيب من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، لنكون أمام هذا العناق بين الرجل الثاني في كل من الرياض وأبوظبي، وهي زيارة لها مدلولات ومؤشرات مهمة، تصب في مصلحة العلاقات الثنائية بين المملكة والإمارات، وتمتد إلى بقية دول المنطقة فالعالم العربي، بما سيكون خلالها من تفاهمات بين الأمير والشيخ في زمن تواجه فيه منطقتنا ودولنا الكثير من التحديات، بما لا يجعلها قادرة في مواجهتها، إلا بمثل هذا التنسيق والتفاهم والتعاون بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أن بين المملكة والإمارات فرصا كثيرة للتعاون، فكلا البلدين يتمتعان بإمكانات اقتصادية كبيرة، ولهما حضور وقبول واحترام دولي، ويمثلان في موقعهما الجغرافي، وتاريخهما الحضاري، وتوجهاتهما في دعم السلام والاستقرار في هذا الجزء المهم من العالم، مما يجعل من هذه الزيارة ومتابعة العالم لنتائجها، دليلاً على حيوية العمل المدروس والمتقن الذي ستكون نتائجه السارة في مباحثات المحمدَيْن مرضية ليس للرياض وأبوظبي، وإنما لكل الدول التي يهمها أن تكون منطقتنا في حالة أمن واستقرار وسلام.

وأشارت إلى أن دم الجندي السعودي امتزج بدم شقيقه دم الجندي الإماراتي في ساحات القتال، ودفاعا عن شرف الأمة، واستقرارها، ومنع أي تخريب، أو إرهاب، أو تآمر على أمنها، مما جعل هذا التلاحم صورة مضيئة أمام العالم للعلاقات السعودية الإماراتية، ووجهاً ناصعاً للأهداف المشتركة التي تؤمن بها القيادتان، وأولها هزيمتهما للإرهابيين ومن يدعمهم من دول وغيرها، وعلى رأس كل هؤلاء نظام إيران الذي يتآمر على شعبه وعلى جيرانه، ويقف ضد كل ما يسعد أبناء دول المنطقة بالتآمر عليهم وعلى مصالحهم، لهذا فإن الزيارة إنما هي إضافة إلى ما هي عليه علاقات الدولتين من تميز وتنسيق وتكامل.

من جهتها أكدت صحيفة عكاظ في كلمتها التي حملت عنوان ” السعودية – الإمارات.. وتجاوز التحديات ” أنه مهما تعددت الصفات التي تطلق على طبيعة العلاقات المتجذرة بين السعودية والإمارات، فهي لن تكفيَ لاستيعاب العناصر الكثيرة، والوشائج القوية، والأواصر المتينة التي تستمد قوتها من الدم، والقربى، والجيرة، واللغة، والدين.

وأشارت إلى أن تلك العلاقات احتفظت بحرارتها على مر العقود، منذ أن أسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدولة الإمارات العربية المتحدة مطلع سبعينات القرن الماضي؛ بل تطورت – ولا تزال – لتتحول إلى شراكة أخوية إستراتيجية قوية صمدت في وجه التحديات، وتقلبات السياسة العالمية والإقليمية.

وقالت ” كان طبيعياً أن تصل إلى وضعها الراهن من خلال تنسيق غير مسبوق، وتكامل حيال الملفات الحيوية، وتفاهم تام في شأن القضايا الشائكة، والتهديدات الوجودية التي تواجه البلدين ” .

وعدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لأبوظبي تجسيداً لمتانة تلك العلاقات، ودفعاً لها إلى ذُرى جديدة، بعدما شكلت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للإمارات في 4 ديسمبر 2016 دفعة قوية لعلاقات الأُخوة والتعاون والتكامل بين البلدين ولذلك كان الاحتفاء والاهتمام بزيارة الأمير محمد بن سلمان للإمارات طاغياً ، بسبب الأدوار المهمة التي يضطلع بها ولي العهد في عدد من الملفات التي تعني المنطقة، كالتنسيق في شأن أسواق النفط، وحماية حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية، والتصدي لشرور إيران، وغيرها من قضايا المنطقة والعالم.

وشددت بقولها ” هي، بلا شك، علاقات ظلت تَقوى وتتعزز على مر الأيام، حتى بلغت ما بلغته من شراكة تكاد تكون شاملة، وتنسيق يمثل نموذجاً متفرداً في العلاقات الدولية ، وهذه المعاني الكبيرة اختزلها مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل في تصريحه الشهير في سبتمبر الماضي: «الإماراتي سعودي، والسعودي إماراتي». وهي أيضاً ما وضعه في نصابه الصحيح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حين قال أخيراً: إن الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات، واستقرار المنطقة… يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا ” .

ولفتت النظر إلى أنه مما يؤكد تفرُّد العلاقات بين الرياض وأبوظبي أنها أضحت ” مؤسسيّة ” في بناء كيانات التعاون المشترك. وتحقق بفضل ذلك تنامي التبادل التجاري، الذي بلغ – بحسب تأكيدات محافظ مصرف الإمارات المركزي – 107 مليارات درهم، منذ بداية 2019 حتى سبتمبر الماضي ، ويدرس البلدان استحداث عملة رقمية للتعامل بين البنك المركزي الإماراتي ومؤسسة النقد العربي السعودي ، وهو مستوى منقطع النظير من التعاون بين الدول.

وأشارت إلى أن النقلة النوعية في العلاقات بدأت مع تشكيل اللجنة العليا المشتركة في مايو 2014، لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية لقيادتي البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، والعمل الخليجي المشترك.

وقالت ” في 7 يونيو 2018، أُعلن تشكيل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لمتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج وتم اعتماد إستراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً، أُطلق عليها «إستراتيجية العزم» ، وها هو مجلس التنسيق يعقد اجتماعه الثاني بقيادة ولي العهد، وولي عهد أبوظبي ليكون دليلاً قوياً على أن العلاقات تجاوزت التحديات، وأضحت عصية على من يرددون الأباطيل والمرجفين الذين يسعون للتخريب والتشويه ” .

وأفادت أن البلدين توّجا شراكتهما بإعلان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري الشهر الماضي استعداد الإمارات لإصدار «تأشيرة مشتركة» مع السعودية، ستتيح لزائري الإمارات زيارة المملكة، والعكس، اعتباراً من 2020 ، مؤكدة أن السعودية والإمارات تمثلان أنموذجاً للعلاقات الأخوية الصادقة، في ظل الانسجام والتناغم، وتكامل الرؤى تجاه القضايا المختلفة ، وهما أيضاً نموذج لتنسيق الدفاع المشترك، والوقوف بصلابة في وجه مخططات الهيمنة، والشعارات الكاذبة ، وبالخطى الواثقة نفسها سيصلان إلى التكامل الذي تتطلع إليه قيادتهما.

من جانبها أوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( تفضيل المحتوى المحلي ): قرار مجلس الوزراء بإدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي صدر أول من أمس، يؤكد الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الخاص، وتزايد الاهتمام الحكومي به في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ كونه شريكاً أساسياً في التنمية، وركيزة فاعلة في خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، حيث تسعى الدولة ممثلة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تعزيز نمو المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأضافت : اللائحة الجديدة تعزز فرص ومكاسب القطاع الخاص في المملكة، وستكون محفزاً قوياً لتوطين الاستثمارات النوعية ونقل المعرفة؛ كونها تعطي أفضلية للمحتوى المحلي، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية في السعر بنسبة 10 % في عقود الأعمال والخِدْمات، وتتضمن قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، وهذا سيدعم الصناعة الوطنية، ويسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.

القاعدة الصناعية في المملكة توسعت بشكل كبير، وعدد المصانع المنتجة قفز من 206 مصانع في العام 1974 إلى 7630 مصنعاً بنهاية الربع الأول من العام 2018، ولدينا صناعات متطورة في عدة قطاعات وفق أرقى المواصفات، وسبق أن أثار الكثير من الصناعيين في اللقاءات والندوات التي يعقدونها في الغرف التجارية مشكلات تواجههم مع شركات المقاولات المحلية والأجنبية التي تنفذ عدداً من المشاريع الحكومية؛ كون هذه الشركات تشتري مستلزمات المشاريع من مصانع خارج المملكة، والواجب أن تكون مشترياتها سواء كان ذلك أثاثاً مكتبياً أو أجهزة تكييف أو أدوات كهربائية، أو منتجات زجاجية وغيرها من الصناعات المختلفة، من المنتجات المحلية التي تنافس في أسعارها وجودتها المنتجات الخارجية.

وختمت بقولها : القطاع الصناعي أحد خياراتنا التنموية، والرافعة الكبيرة للتنمية، والقناة الأكثر استمرارية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي خطوة ذات أبعاد إستراتيجية تساعد على حماية الصناعة الوطنية، وتفعل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المكون المحلي في الاقتصاد الوطني.

فيما أكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة والإمارات.. رؤية مشتركة وعلاقات متنامية ) أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجسد في مضامينها ترسيخ مبادئ وأسس الـتعاون القائمة بين المملكة والإمارات في شتى المجالات والميادين، لاسيما في ظل تأسيس مجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين، وهو مشروع يمثل الـنموذج الاستثنائي لأوجه التعاون الإستراتيجي السعودي الإماراتي .

وقالت ” إن الزيارة تعزز أشكال الـتكامل الـسياسي والاقتصادي والـتنموي والـبشري والأمني بين البلدين، وتلك أشكال سوف ترفع معدلات الإنجازات المشتركة تحقيقا للتطلعات المنشودة للشعبين والـبلـدين، فالمجلـس يستهدف تحقيق سلـسلـة من التعاونيات المنشودة التي تصب في روافد المصالح المشتركة السعودية الإماراتية ” .

وتابعت ” كما أن الـزيارة من جانب آخر تجيء في ظل تحديات كبرى تواجه دول مجلـس الـتعاون الخلـيجي من قبل النظام الإيراني وأعوانه في المنطقة، بما يستدعي تبادل وجهات النظر حيال التصدي لتلك التحديات ومواجهتها والبحث عن أفضل السبل وأنجعها لحماية استقرار وأمن دول المنظومة التعاونية الخليجية، فالتكتلات السياسية والاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة تمثل أهم عامل من عوامل مواجهة تلك المخاطر المحدقة بها، ولا شك أن المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي يؤكد أهمية ترسيخ وحدة المصير والمستقبل المشترك بين البلدين الشقيقين كنموذج تنسيقي حيوي ” .

ولفتت النظر إلى أن أهمية الـزيارة تجيء من منطلق اهتمام المملكة والإمارات لتعميق مفاهيم الاستقرار والأمن بين الـبلـدين وبقية دول مجلـس الـتعاون الخلـيجي، فالـتحديات الـتي ظهرت علـى الـسطح من قبل إيران كاعتداء أعوانها على المنشآت النفطية بالمملكة والاعتداء على السفن التجارية في عمق المياه الخليجية، واعتداءات أعوان إيران في اليمن على المملكة بالـطائرات المسيرة وغيرها من صنوف الاعتداءات تقتضي البحث في وسائل التصدي لأخطارها، وهو على رأس اهتمامات سمو ولي العهد أثناء زيارته للإمارات.

وختمت بقولها ” ويبدو واضحا للعيان أن تلك المخاطر المحدقة بدول مجلس الـتعاون تستلزم الـتشاور والتنسيق بين زعماء تلك الدول، دعما لأواصر التعاون فيما بينها في مختلف المجالات بما فيها المجالان العسكري والأمني، وتستلزم بالضرورة وضع الإستراتيجيات المناسبة لمواجهة تلك المخاطر كافة، وإزاء ذلك، فإن زيارة سمو ولي العهد للإمارات تبحث ضمن ما تبحث عن تعميق وتجذير الـعلاقات السعودية الإماراتية من جانب، وتبحث أيضا في أفضل الـوسائل وأنجعها لحماية مصالـح الـبلـدين والمصالـح الخليجية المشتركة من تلك المخاطر التي مازالت تشكل تهديدا صارخا لأمن واستقرار الدول الخليجية ” .

وقالت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أنموذج متفرد ) ” إذا كانت العلاقات السعودية الإماراتية ترتكز في رسوخها على الروابط التاريخية والوشائج القوية، فإن ما يميزها إلى حد التفرد هو قوة الدفع النوعية والمتنامية التي تشهدها العلاقات المشتركة بدعم وتوجيه من القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، وإرادة العزم لتحقيق الشراكة في جميع المجالات لما فيه مصالحة الشعبين، والرؤية الإستراتيجية في مواجهة المخاطر ومخاطر التدخلات الإقليمية، وتعزيز التوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم ” .

وأشارت إلى أن اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يأتي تجسيدا للرؤية السديدة للطموحات المشتركة، ودليلًا عمليا على إيجابية وعمق العلاقات وتجذرها، وتأكيدا لوحدة المصير والمستقبل، حيث يعد المجلس نموذجًا استثنائيًا للتعاون الإستراتيجي والريادة في المسيرة المشتركة على مستوى المنطقة، وتحقيق التكامل من خلال الشراكات السياسية والاقتصادية الوثيقة، ما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة واستقرار المنطقة.

وقالت ” اليوم يمثل مجلس التنسيق قاطرة التعاون المشترك، ويضع البلدين في المكانة اللائقة بهما على الخريطة الإقليمية والدولية، متوجا بإرادة سياسية راسخة ومبادرات وإنجازات لحاضر اليوم وللأجيال بما يعزز مصالح البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة، تكفل استدامة الخطط ونجاحها على أرض الواقع ، وتفتح آفاق الإبداع والابتكار والاختراع والتميز أمام الأجيال الشابة من أبناء الدولتين وطموحاتهم العالية في المزيد من الازدهار والعزة والريادة ” .

بدورها قالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الرياض وأبوظبي .. أنموذج التكامل ) ” بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات؛ تم توقيع اتفاقية بين السعودية والإمارات عام 2016، على أثرها انطلقت أعمال المجلس التنسيقي السعودي – الإماراتي، الذي جاء اجتماعه الأول في جدة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات ” .

وأشارت إلى أن ذلك الاجتماع لقي أصداءً عالمية واسعة ومتابعة كبيرة من وسائل الأنباء العالمية والمحلية كافة، كيف لا، وهذا اللقاء الأهم بين أهم صناع للقرار سواء السياسي أو الاقتصادي أو العسكري في المنطقة، كيف لا، وفي هذا اللقاء تحسم ملفات في غاية الأهمية سواء على مستوى حركة النقل العالمية في البحر أو الجو، وملفات سياسية في الشأنين العربي والإقليمي. والمملكة من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهي اللاعب الأبرز على ساحة الطاقة وإمدادات النفط، ولهذا فإن ما سينتج عن هذه الاجتماعات والتنسيق سيتأثر به كثير من دول العالم.

وقالت ” لقد جاء الاجتماع الأول في جدة بالإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس، ورصد جميع المشاريع والبرامج في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري، وتحقيق رفاهية مجتمعي البلدين، من خلال وضع رؤية مشتركة لإيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة عبر الاستغلال الأمثل للموارد الحالية؛ والارتكاز على بناء جيل بأدوات فعالة وكفاءة عالية، كما تم اعتماد منهجية شفافة لقياس الأداء في هذه المشاريع بما يكفل مراقبة التقدم الذي يتحقق لكلا البلدين ” .

وأضافت ” البارحة كان الاجتماع الثاني في مدينة أبوظبي برئاسة كل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، كأحد أهم مؤشرات العزم على تفعيل المبادرات كافة التي تم إقراراها في إستراتيجية التنسيق، اقتصاديا وتنمويا ومعرفيا وعسكريا ، ومن المهم الإشارة إلى أن سياسة التكتل أصبحت أهم سمات المرحلة على الصعيد العالمي، لكن نجاح هذه السياسة يرتكز على اختيار الشريك المناسب القادر على منح التعاون المشترك قوة ودافعية من خلال جدية العمل، والتخطيط القوي، والمصداقية في التنفيذ ” .

ولفتت النظر إلى أن التعاون بين البلدين الشقيقين جاء كنموذج ناجح من نماذج العمل المشترك، فالقضايا المصيرية للشعبين واحدة، والعدو المتربص واحد، والتوجهات الإقليمية متطابقة، ولهذا يسهل التعاون والحوار ويصبح من المهم أن تكون الحركة بين البلدين متسقة إلى حد بعيد؛ مما يزيد من صلابة المواقف في المفاوضات كافة أو اللقاء مع الغير، ولأن الأمير محمد بن سلمان وأخاه الشيخ محمد بن زايد لا يرضيان بأنصاف الحلول، كما عودانا ولأن تطلعاتهما لهذا المجلس تتجاوز اجتماعات القمة فقد جاء النموذج استثنائيا في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين حيث يتم بناء نظام حوكمة اقتصادي فعال، فتم إقرار أمانة للمجلس التنسيقي، كما أن المجلس يضم 16 وزيرا من القطاعات المهمة.

وختمت بقولها ” هناك إستراتيجية العزم التي تضمنت رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا إستراتيجيا مشتركا، حيث وضع قادة البلدين مدة 60 شهرا لتنفيذها، كما تم اعتماد دليل للمجلس، والرؤية أن يكون المواطنان السعودي والإماراتي ضمن نسيج واحد يحملان طموحا مشتركا لمستقبل مشرق ” .

وتحت عنوان ” المملكة والإمارات ، علاقات التكامل والروية المشتركة والمواقف المتسقة ” رصدت صحيفة الوطن في تقرير لها العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين مؤكدة أنهما ضمانة قوية للأمن القومي والخليجي والعربي وذلك بالنظر إلى تطابق وجهات النظر تجاه مجمل القضايا .

واستعرضت في تقريرها المدعم بالصور والإحصاءات مجمل الإنجازات والشراكات الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني .

وتطرقت صحيفة مكة في تقرير لها تحت عنوان ” العلاقات السعودية الإماراتية ضمانة قوية للأمن القومي الخليجي والعربي ” إلى النقلات النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين .

وأبرزت عمق العلاقات وتجذرها في جميع المجالات وتحولها خلال العقد الأخير إلى نموذج إلى ما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية ومثال على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة .