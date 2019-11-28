مجمع الإمام الشاطبي التعليمي بدومة الجندل يتميز باليوم المفتوح

الجوف _ محمد الحسن

بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة دومة الجندل الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح تميز مجمع الإمام الشاطبي التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل في برنامج اليوم المفتوح والذي أقيم اليوم الخميس 1 ربيع الآخر 1441

حيث كان في استقبال مدير مكتب التعليم قائد مجمع الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم الأستاذ عبيد الله بن صالح المعين و وكيل المدرسة الأستاذ عبدالمجيد بن عبدالكريم الجديع و رائد النشاط الأستاذ عبدالله بن محمد السميحان والمرشد الصحي الأستاذ عبدالكريم بن سلطان الريس بتفاعل من المعلمين و الطلاب .

وبدأ برنامج اليوم المفتوح بتلاوة القرآن الكريم ثم تكريم المعلمين المميزين و تكريم الطلاب المتوفقين والمتفاعلين في البرامج و الأنشطة ثم إطلاق برنامج الغذاء الصحي بتفاعل من الطلاب و المعلمين .

ثم أقيمت المباراة النهائية لدوري مجمع الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن الكريم بين صف ثالث متوسط و صف ثالث ثانوي وانتهت بفوز صف ثالث ثانوي ثم تكريم الفريق الحاصل على المركز الأول واللاعبين .

وفي الختام قدم قائد مجمع الإمام الشاطبي التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم الأستاذ عبيد الله بن صالح المعين شكره وتقديره لمدير مكتب التعليم و المشرفين الأفاضل و المعلمين الكرام و الطلاب النجباء على تفاعلهم مع برامج و أنشطة المجمع التعليمي سائلا الله العون و التوفيق .