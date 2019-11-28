مدني الباحة ينفذ برنامجه التوعوي لفصل الشتاء داخل الاسواق الرئيسيه والمواقع العامه

المناطق _ الباحة

نفذ الدفاع المدني بالباحة حملة توعوية للتحذير والتنبيه حول أخطار السيول ووسائل التدفئة في المنازل من خلال توزيع مجموعة من البروشورات والاستاندات في الأسواق والمواقع الهامة ليتسنى له إيصال هذه الرسائل لكافة شرائح المجتمع والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين و يتمنى للجميع السلامة الدائمة

أوضح ذلك الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي

بأن التخطيط الوقائي من أهم العناصر في انجاح العمل الإعلامي والدفاع المدني بمنطقة الباحة يولي هذا الجانب جُل عنايته بل أصبحت التوعية هدفاً استراتيجيًا في خططه وهو ما يؤكد الدور الهام و الحيوي الذي تلعبه التوعوية في هذا المجال فالدفاع المدني كجهاز حيوي يُعنى بحماية الأرواح والممتلكات ومن ضمن استعداداته لهذا العام هذه الحملة التي ينفذها الدفاع المدني بالباحة.