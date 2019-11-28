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الجبير يلتقي وفدًا من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات

الجبير يلتقي وفدًا من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات
http://almnatiq.net/?p=803811
المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدا من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة طارق بن خلفان الزعابي.
واستعرض معاليه خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتطابق في الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية منها والدولية.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.

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