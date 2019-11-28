أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي, يرافقه عدد من قيادات الهيئة.

واستعرض معالي الدكتور التميمي خلال الاستقبال الإنجازات والنقلات النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات في المنطقة وأدوار الهيئة في تعزيزها وتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وثمن سمو أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيدًا بالأدوار التي تضطلع بها في المتابعة والإشراف على القطاع، والعمل على تطويره، وتحفيز التنافسية في أسواقه، وحماية المستخدمين.