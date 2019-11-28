التنمية الأسرية بتبوك تختتم الملتقى التثقيفي “في بيتنا طفل موهوب”

المناطق- تبوك :

اختتمت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك الملتقى التثقيفي “في بيتنا طفل موهوب” الذي هدف إلى نشر ثقافة الموهبة في المجتمع واستمر على مدى يومان وذلك بمقر الجمعية بتبوك بحضور 50 أم وأكثر من 70 طفل .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن الملتقى استهدف الأمهات وأطفالهم من أعمار 6 وحتى 8 سنوات وتناول التعريف بالطفل الموهوب وكيفية تطوير الموهبة لدى الطفل وماهي مدمرات الموهبة بالإضافة إلى اكتشاف نوع ذكاء الطفل باستخدام مقياس ” جاردينز” مشيراً إلى أن الملتقى شهد تنفيذ ورش عمل للأمهات وورش عمل تفاعلية للأطفال.