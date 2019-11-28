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مرور رجال ألمع يفعل حملة “واعي” بالمحافظة

مرور رجال ألمع يفعل حملة “واعي” بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=803860
المناطق - رجال ألمع

قامت شعبة مرور محافظة رجال ألمع بتفعيل الحملة المرورية ( واعي) والتي تنظمها إدارة مرور منطقة عسير حيث تهدف إلى رفع معدل الوعي المروري لدى جميع شرائح المجتمع .

وقد قام رجال المرور بتوزيع العديد من المطويات والبطاقات التوعوية على قائدي المركبات والتي اشتملت على معلومات إرشادية عن مقومات السلامة المرورية وطرق القيادة السليمة, إضافة إلى إحصاءات عن الحوادث المرورية في المملكة عامة ومنطقة عسير بشكل خاص وأهم مسبباتها ونسبة الوفيات والإصابات خلال السنوات الأخيرة .

كما قام عدد من منسوبي مرور رجال ألمع بزيارة للعديد من المدارس بالمحافظة من أجل تعليم النشء مبادئ ومفاهيم السلامة المرورية، وتدريب وتعويد الطلاب والطالبات على الممارسات المرورية الصحيحة ، وتقديم العديد من الإرشادات والنصائح وكذلك الإجابة على العديد من الاستفسارات الخاصة بوسائل السلامة والقيادة الآمنة .

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