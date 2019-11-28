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التصنيف العالمي للمنتخبات العربية.. تونس في المقدمة والأخضر خامساً

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التصنيف العالمي للمنتخبات العربية.. تونس في المقدمة والأخضر خامساً

التصنيف العالمي للمنتخبات العربية.. تونس في المقدمة والأخضر خامساً
http://almnatiq.net/?p=803868
المناطق - الرياض

تصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية، في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، حيث احتل المركز الـ 27 عالميا برصيد 1506 نقاط.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيا، والـ 35 عالميا، برصيد 1482، ثم المنتخب المغربي في المركز الثالث عربيا والـ 43 عالميا، برصيد 1457 نقطة.

وحل المنتخب المصري في المركز الرابع عربيا، والـ51 عالميا.

بينما تصدر المنتخب السنغالي ترتيب المنتخبات الإفريقية، حيث احتل المركز الـ 20 عالميا برصيد 1555 نقطة، ومن ثم منتخب تونس، ونيجيريا والجزائر والمغرب.

بينما تصدر المنتخب القطري قائمة المنتخبات العربية في آسيا، والمركز الـ 55 عالميا والخامس آسيويا.

وتصدر المنتخب الياباني قائمة منتخبات آسيا، والمركز الـ28 عالميا، برصيد 1500 نقطة، وخلفه المنتخب الإيراني، ومن ثم الكوري الجنوبي، والأسترالي، والقطري.

واحتل المنتخب البلجيكي صدارة الترتيب العالمي، برصيد 1765 نقطة، وتلاه المنتخب الفرنسي، بطل العالم، برصيد 1733 نقطة، ومن ثم المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 1712 نقطة، والإنجليزي في المركز الرابع برصيد 1661، والأوروغوياني في المركز الخامس برصيد 1645 نقطة.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العربية عالميا:

27- تونس

35- الجزائر

43- المغرب

51- مصر

67- السعودية

70- العراق

71- الإمارات

79- سوريا

81- سلطنة عمان

89- لبنان

97- الأردن

99- موريتانيا

100- البحرين

101- ليبيا

106- فلسطين

128- السودان

133- جزر القمر

144- اليمن

147- الكويت

184- جيبوتي

196- الصومال.

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