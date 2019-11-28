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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب الحشيش المخدر في الحدود الجنوبية

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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب الحشيش المخدر في الحدود الجنوبية

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب الحشيش المخدر في الحدود الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=803878
المناطق - واس

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت بتوفيق الله خلال شهر ربيع الأول من عام ١٤٤١هـ ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1460) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر ، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (50) شخصاً ، بينهم (23) متهماً من الجنسية اليمنية ، و (22) متهماً من الجنسية الأثيوبية ، و(3) متهمين من الجنسية الصومالية ، و(2) من الجنسية السعودية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.
وبيّن المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.

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