تعليم الليث يختتم ” مهرجان التربية الكشفية ” بتكريم الفائزين و الداعمين

المناطق - عادل الزهراني

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث فعاليات برنامج مهرجان التعليم للتربية الكشفية ، والذي أقامته وكالة وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي ، واستضافته إدارة التعليم، ممثلة في قسم النشاط الطلابي “الكشفي”.

وشارك في المهرجان ( ١٢٠) كشافا وقائدا كشفيا ، يمثلون (٣٠) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

جاء ذلك، برعاية مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، الحازمي، ومشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم، الأستاذ نوح بن علي الغانمي، وعدد من القيادات التعليمية ومدراء الإدارات الحكومية ، ورؤساء الوفود الكشفية المشاركة والكشافين المشاركين .

وهنأ ( الحازمي ) الإدارات التعليمية الفائزة، وأثنى على مستوى المهرجان ، والذي أظهر مواهب وإبداعات الطلاب وعزز من الدور التربوي للحركة الكشفية في الكشف عن الطلاب الموهوبين والعمل على تبنيها وصقلها ورعايتها، مؤكدًا ما للحركة الكشفية من دور بارز في تكوين الشخصية الإيجابية للطلاب، وتحسين نواتج التعلم، وتعزيز القيم الأخلاقية والتربوية والاجتماعية والوطنية .

من جانبه أشاد مشرف النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ نوح بن علي الغانمي بمستوى استضافة وتنظيم إدارة التعليم بمحافظة الليث، مقدمًا شكره وتقديره لكل اللجان العاملة والمنظمة للمهرجان.

واستعرض قائد المهرجان ورئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم الليث الأستاذ عبدالله بن محمد البصراوي أبرز البرامج التي تم تنفيذها خلال فترة إقامة المهرجان بالإضافة إلى البرامج المصاحبة ومسابقة شارات الهوايات والتي حصل عليها الكشافين بعد اجتيازهم للمتطلبات والاختبارات النظرية والعلمية اللازمة .

بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم، النتيجة النهائية للمهرجان ، وجرى تكريم الإدارات التعليمية الفائزة والجهات الحكومية والأهلية الداعمة.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

أولا : الإدارات التعليمية الفائزة بالمستوى الذهبي :

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير .

الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر .

ثانيا : الإدارات التعليمية الفائزة بالمستوى الفضي :

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة .

إدارة التعليم بمحافظة القريات .

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

الإدارات التعليمية الفائزة بالمستوى البرونزي :

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك .

إدارة التعليم بمحافظة المخواة .

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء.