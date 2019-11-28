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سفارة المملكة في القاهرة تنفى إدلاء السفير “أسامة نقلى” بأى تصريحات صحفية

سفارة المملكة في القاهرة تنفى إدلاء السفير “أسامة نقلى” بأى تصريحات صحفية
http://almnatiq.net/?p=803896
المناطق - الرياض

نفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صحة التصريحات الصحفية المنسوبة على لسان السفير ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي، مؤكدة بأن السفير نقلي لم يدل بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم” بالإشارة إلى الخبر المنشور في أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 28/11/2019، وما تضمنه من تصريحات منسوبة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، تود السفارة أن توضح بأن السفير نقلي لم يدل بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي.

وعبرت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وأعربت السفارة عن أملها توخي الدقة والمصداقية فيما ينشر.

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