ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الناصرية جنوب العراق إلى أكثر من 225 قتيلًا وجريحًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الناصرية,” مركز محافظة ذي قار” جنوب العراق اليوم إلى 25 قتيلًا وأكثر من 200 جريح, وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وأفادت مصادر محلية أن الضحايا سقطوا بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الأمنية تجاههم, أثناء تظاهرهم عند جسر الزيتون بمدينة الناصرية صباح اليوم.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي كف يد رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري بعد يوم واحد من تكليفه بهذه المهمة, على خلفية هذه الأحداث.