رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون: الهيئة الملكية مفخرة في تخطيط وتطوير مدينة الجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية - المناطق

استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي في مكتبه صباح أمس الأربعاء رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الأستاذ سعود بن فالح الغربي والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية والتي استمرت زيارتهم على مدى يومين وذلك في زيارة تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية حيث تخلل اللقاء التعريف بالجمعية وأعمالها وأهدافها الاستراتيجية وخططها المستقبلية.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الأستاذ سعود بن فالح الغربي عن فخر الإعلاميين السعوديين بما حققته مدينة الجبيل الصناعية ممثلة في إدارة وتخطيط وتطوير المدينة ، لافتاً إلى أن الوفد الإعلامي الكبير الممثل للجمعية مكون من الخبرات العريقة الممثلة لمختلف التخصصات الإعلامية من اعضاء الجمعية.

وثمن الغربي الدعوة الكريمة من الهيئة الملكية بالجبيل وحرصها على استضافة الإعلاميين وترتيب جدول عمل لهم للزيارة والتعريف بجهود حكومتنا الرشيدة في هذا الصرح الصناعي كإنموذج للمدن الحديثة المتقدمة على مستوى العالم وما قدم فيها من تجربة رائدة لتطوير الإنسان والمكان.

كما وأثنى رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون على العرض المتخصص الذي قدم عن عمل إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل من قبل مدير الإدارة الأستاذ فيصل الظفيري وجهودها المهنية والاحترافية لخدمة الهيئة الملكية بالجبيل وفق الأسس العلمية لهذه الصناعة الحيوية والمهمة لكل منظومات العمل المختلفة.

حيث تهدف الزيارة إلى الاطلاع على قصة إنشاء وتخطيط مدينة الجبيل الصناعية ودور الهيئة الملكية في تشغيل وتطوير المدينة والتعرف على العوامل التي ساهمت في بروز النهضة الاقتصادية والصناعية.

واطلع الوفد على عرضاً مرئيا يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.

عقب ذلك تعرف الوفد على مجسم ونموذج للمركز الاقتصادي بمدينة الجبيل الصناعية وما يحتويه من مراكز ومفاصل للحياة الصناعية والتعليمة والتجارية فضلاً عن تصاميمه الجذابة التي تحاكي اللمسة العصرية في مجال الهندسة المعمارية وموقعه المتميز ذو الواجهة البحرية وما يحتويه من تقدم وتطور في كافة التصاميم والخدمات المقدمة.

وقام وفد إعلاميون بزيارة لشركة صدارة للكيميائيات حيث التقى الوفد بالرئيس التنفيذي لشركة صدارة المهندس فيصل الفقير وأعضاء مجلس الإدارة وعدداً من المسؤولين خلال نقاش ودي تمحور حول الدور الإعلامي للشركة بالإضافة إلى جولة على مصانع شركة صدارة بالمنطقة الصناعية الجبيل ٢.