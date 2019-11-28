محافظ الوجه يفتتح مهرجان وادي الجزل الأول

المناطق- تبوك:

افتتح محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي اليوم مهرجان وادي الجزل في نسخته الأولى بعنوان “مهرجان الزيتون والمنتوجات الزراعية بوادي الجزل” في مركز الفارعة بتنظيم من الجمعية التعاونية الزراعية بالفارعة وإشراف مركز التنمية الاجتماعية بالوجه.

وقص المحافظ الشريط إيذانا بافتتاح المهرجان ثم تجول في أرجاء المهرجان المتضمن أركان الأسر المنتجة وأجنحة الجهات الحكومية وأجنحة الجهات الخيرية والمنتجات الزراعية للمزارعين، واطلع على أنشطة وفعاليات المهرجان.

ثم تجول التميمي بمزراع الفارعة واطلع على المنتجات الزراعية والأشجار منها (أشجار الزيتون والحمضيات والتمور) التي تميزت بها المنطقة.

وبين رئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالفارعة علي بن بشير الفاضلي أن مهرجان وادي الجزل يعد الأول من نوعه للقرى التابعة لمنطقة تبوك “أبو راكة والفارعة والنشيفة” حيث تتميز هذه المناطق المحيطة بوادي الجزل بوفرة المياه وخصوبة الأرض مما يجعلها محط أنظار للمزارعين.

وبين الفاضلي أن المهرجان سيسهم في إبراز وتسويق المنتح الزراعي الرئيسي لهذا المناطق وتشجيع المزارعين وتفاعلهم مع الجمعية لإقامة هذا المعرض مؤكداً أن إقامة مثل هذه المعارض تعود بالفائدة لأهالي القرى خاصة والمنطقة عامة مبيناً أن المهرجان سيستمر ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية.

