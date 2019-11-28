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تراحم الطائف تقدم إعانات مالية شملت 100 أسرة من أسر السجناء في الطائف

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تراحم الطائف تقدم إعانات مالية شملت 100 أسرة من أسر السجناء في الطائف

تراحم الطائف تقدم إعانات مالية شملت 100 أسرة من أسر السجناء في الطائف
http://almnatiq.net/?p=803916
المناطق - عادل الزهراني
 قدمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بالطائف إعانات مالية شملت 100أسرة من أسر السجناء في الطائف وتم تسليمهم شيكات بمبالغ الإعانة..

وأوضح المدير التنفيذي الاستاذ سعد السبيعي أن اللجنة درست حالة أسر السجناء بواسطة باحثين اجتماعيين بعد أن عرضت عليهم من قبل اللجنة الاجتماعية في السجن العام، واتضح أحقيتهم للمساعدة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم تهدف إلى تذليل المشكلات المادية والمعنوية لأسر نزلاء الإصلاحيات والسجون من خلال تقديم الخدمات الأزمة لهم، ومساعدة المفرج عنه ليعود عضوا صالحا في المجتمع، وتهذيب نزلاء الإصلاحيات والسجون وإصلاحهم ومساعدتهم، وتحسين بيئة الإصلاحيات واقتراح البدائل المناسبة، وتقدم العديد من البرامج والأنشطة ومنها تقديم مساعدات مالية لأسر السجناء، والمساهمة في تسديد ديونهم، وتأمين احتياجاتهم الضرورية ، وإقامة برامج ترفيهية داخل السجون للنزلاء، والمساهمة في توظيف المفرج عنهم من خلال بعض المؤسسات والشركات المتعاونة.

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