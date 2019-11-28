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الأحوال المدنية تختتم اجتماعها السنوي في تبوك

الأحوال المدنية تختتم اجتماعها السنوي في تبوك
http://almnatiq.net/?p=803919
المناطق- تبوك:
اختتم اليوم الاجتماع السنوي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الذي أقيم في مدينة تبوك على مدى يومين برئاسة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود تحت عنوان “نحو الارتقاء بجودة الخدمات”.
وناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المتعلقة بالارتقاء بجودة خدمات الأحوال المدنية وبتنظيم العمل وتقييم الأداء في جميع الإدارات بالوكالة إضافة إلى استعراض أعمال أرشفة الوثائق إلكترونيًا للأقسام الرجالية والنسائية.
كما استعرضوا ما توصلت إليه الأحوال المدنية من تحول رقمي في خدماتها ومناقشة التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة لتحقيق التحول الرقمي الكامل بما يكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة وفق الأنظمة والتعليمات.
وفي نهاية الاجتماع أكد الجلعود ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إضافة إلى متابعة سير العمل في جميع مكاتب الأحوال المدنية حول المملكة وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لتحقيق تطلعات جميع المستفيدين من الخدمات وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
كما كُرم سفراء وسفيرات التميز للأحوال المدنية على مستوى مناطق المملكة خلال عام 1440 هـ بتسليمهم دروع وشهادات شكر وتقدير نظير جهودهم في خدمة مستفيدي الأحوال المدنية وتميزهم في تقديم الخدمة.

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