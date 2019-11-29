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شركة مشروع البحر الأحمر للتطوير تعلن بدء التقديم على برنامج “نخبة الخريجين”

شركة مشروع البحر الأحمر للتطوير تعلن بدء التقديم على برنامج “نخبة الخريجين”

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أمطار على منطقة القصيم

أمطار على منطقة القصيم

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شركة مشروع البحر الأحمر للتطوير تعلن بدء التقديم على برنامج “نخبة الخريجين”

شركة مشروع البحر الأحمر للتطوير تعلن بدء التقديم على برنامج “نخبة الخريجين”
http://almnatiq.net/?p=803946
المناطق _ جدة

أ‏علنت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم ، عن بدء التقديم في ‎برنامج “نخبة الخريجين” الذي يستهدف حديثي التخرج وإتاحة الفرصة أمام الشباب السعودي لصقل خبراتهم العملية وتأهيلهم لإدارة التخصصات الجديدة التي يوفرها مشروع البحر الأحمر.
وأوضحت الشركة أن متدربي برنامج “نخبة الخريجين” الذي يستمر لمدة عامين، سوف يحظون بفرصة تطوير مهاراتهم وتوظيفهم بعد انتهاء مدة التدريب في شركة البحر الأحمر للتطوير تماشيا مع هدف الشركة المتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين.
ويرتكز برنامج نخبة الخريجين على مبدأ التدريب على رأس العمل من خلال التدوير الوظيفي في عدة أقسام مختلفة، حيث سيتم تحديد المهام الموكلة إلى المتدربين ومتابعتها لقياس أدائهم.
ويهدف البرنامج الذي سيبدأ في 13 يناير 2020م، إلى تأهيل المتدربين للعمل في وظائف المستقبل ليكونوا سباقين باكتساب الخبرة في عدة مسارات في الضيافة والوجهات الذكية والاستدامة البيئية وإنجاز المشروع والحوكمة والشؤون القانونية.
وسيعمل كل مشرف على تحديد جدول البرنامج والمسار التدريبي الذي يرغب كل متدرب في الالتحاق به حيث يلتزم المتدربون بتحقيق نسب تدريب على رأس العمل تصل إلى (70%)، توجيه مهني لتحديد مستقبل مسارهم الوظيفي بنسبة تصل إلى (20%)، وكذلك الالتحاق في دورات تدريبية تصل نسبتها إلى (10%) بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المتدربون بتوقيع عقود عمل للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم وبدء العمل في مسارهم الوظيفي الذي تم تحديده من خلال مسارات وظائف المستقبل التي تقدمها شركة البحر الأحمر للتطوير في البرنامج .
وأشترطت الشركة للتقديم على البرنامج الذي يستمر القبول فيه حتى تاريخ 3 ديسمبر 2019م ، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون من حديثي التخرج وحاصلاً على شهادة بكالوريس أو ماجستير معتمدة من وزارة التعليم ما بين 2017 -2019م وشهادة تخرج وسجل أكاديمي “مصدقة من جهة الإصدار” وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة والتفرغ والانضمام للبرنامج من تاريخ 13 يناير 2020م واجتياز التقييم والمقابلات الشخصية، مطالبة الراغبين في التقدم للبرنامج بالدخول على رابط التسجيل
https://www.theredsea.sa/ar/careers/elite?utm_content=1574942909&utm_medium=social&utm_source=twitter .

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