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مقتل 9 عناصر من جماعة بوكوحرام الإرهابية في شمال شرق نيجيريا

مقتل 9 عناصر من جماعة بوكوحرام الإرهابية في شمال شرق نيجيريا
http://almnatiq.net/?p=803949
المناطق _ وكالات

أعلن الجيش النيجيري، عن مقتل 9 عناصر من جماعة “بوكو حرام” الإرهابية، في عملية أمنية شمال شرق البلاد، وأسفرت أيضا عن مقتل عسكري نيجيري.
وأفاد المتحدث باسم الجيش، أمينو إلياسو، في تصريحات للصحفيين بأنه تم شن عملية أمنية ضد “بوكو حرام” في منطقة كيراوا، الواقعة بولاية “بورنو”، وأنه تم القضاء على 9 عناصر من الجماعة الإرهابية، وعن إصابة آخرين، تمكنوا من الفرار.
ولفت الانتباه إلى مقتل جندي نيجيري خلال العملية، وإصابة اثنين آخرين، وضبط كميات من الذخيرة .

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