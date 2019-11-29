سمو أمير الجوف يشهد توقع اتفاقية تعاون بين وزارة الإسكان وجامعة الجوف

الجوف _ محمد الحسن

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بحضور معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع وزارة الاسكان اليوم اتفاقية تعاون مع جامعة الجوف، وذلك بمقر إمارة منطقة الجوف.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الإسكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة الإسكان للدعم السكني والفروع، ومن جانب جامعة الجوف معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي وزارة الإسكان لتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص على مستوى مختلف المجالات ذات العلاقة بما يعزز الخدمات والممكنات لإيجاد بيئة اسكانية متكاملة ومنظمة ويحقق أعلى معايير جودة الحياة.

وتهدف الاتفاقية مع جامعة الجوف إلى تمكين طلاب الجامعة من التدريب في مشاريع وزارة الاسكان بالإضافة إلى التعاون على رفع القدرات والمهارات وبرامج التدريب والتطوير المشترك كالدورات وورش العمل أو الندوات، وتبادل الاستشارات الفنية في المجالات المشتركة. وكذلك استفادة منسوبي كل طرف من التجهيزات والإمكانات المتاحة لديهما.

يذكر أن وزارة الإسكان قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع عدة جهات عامة وخاصة في إطار سعيها على إيجاد تعاون مثمر وبنّاء يصبّ في خدمة المواطنين في مناطق المملكة كافة.