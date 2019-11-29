شاهد.. “غوميز” ينشر صورة تجمعه مع ولي العهد .. ويعلق عليها !

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نشر مهاجم نادي الهلال بافتيمبي غوميز صورة على حسابه بـ “تويتر” تجمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعلق غوميز على الصورة ا: “إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، سيكون أسدك مستعد دائماً للقتال وحماية عرينه”.

يشار إلى أن ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان قد استقبل الثلاثاء الماضي رئیس وأعضاء مجلس إدارة نادي الھلال والجھازين الفني والإداري ولاعبي الفريق بمناسبة تحقیقھم دوري أبطال آسیا.