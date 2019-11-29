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الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن المناطق المعرضة للأتربة والغبار

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الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن المناطق المعرضة للأتربة والغبار

الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية اليوم.. وتعلن المناطق المعرضة للأتربة والغبار
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق، القصيم، الشرقية والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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