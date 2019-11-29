صورة حديثة تجمع بين محترفي النصر “حمدالله” و”أمرابط”.. هل انتهت الأزمة بينهما !

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نشر حساب نادي النصر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، صورة ترجح انتهاء الأزمة بين لاعبي الفريق المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

وأظهرت الصورة اللاعبين يجلسان على طاولة واحدة وهما مبتسمان ويتبادلان أطراف الحديث بشكل طبيعي.

وجاء ذلك خلال حفل عشاء أقامه المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي في دبي أمس الخميس.

وكان خلاف قد وقع بين حمدالله وأمرابط خلال مباراة الفريق أمام أبها في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث أراد أمرابط تسديد ركلة جزاء احتسبت للفريق لكن مواطنه رفض وأخذ الكرة مصرّاً على تنفيذها، ما دفع العديد من الأقاويل تشير إلى حدوث خلاف بين اللاعبين