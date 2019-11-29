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توقّيع 4 عقود لتنفيذ البنية التحتية لمخططات مجانية بالجوف والشمالية

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توقّيع 4 عقود لتنفيذ البنية التحتية لمخططات مجانية بالجوف والشمالية

توقّيع 4 عقود لتنفيذ البنية التحتية لمخططات مجانية بالجوف والشمالية
http://almnatiq.net/?p=803968
المناطق_الجوف

وقّعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية 4 عقود مع شركات مقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في عدد من المخططات بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، وذلك بحضور أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ووزير الإسكان ماجد الحقيل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المساحة المستهدف تطويرها في الجوف تتجاوز 2.3 مليون متر مربع، وتوفر 2269 قطعة أرض سكنية بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة.

وفي منطقة الحدود الشمالية ذكرت أنها وقّعت عقدًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط “طريف” الواقع بمحافظة طريف، والذي يوفر 584 قطعة أرض سكنية بمتوسط 400 متر مربع للأرض الواحدة، كما وقّعت عقدًا مماثلًا مع شركة أخرى لتوفير 1449 قطعة أرض في مخطط “رفحاء” الواقع بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه العقود الموقعة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتوفير بيئة إسكانية متكاملة ومستدامة في مختلف المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية لتلبية تطلّعات المواطنين وتمكين الأسر السعودية من التملّك السكني ضمن خيارات متعددة تتناسب مع رغباتهم وقدراتهم.

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