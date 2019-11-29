بالأرقام.. «الزكاة والدخل» تكشف عن إنجازاتها خلال عام

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن إنجازاتها وإحصائيات أداء أعمالها لعام 2019م حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي وشملت عدد المكلفين المسجلين، ونسبة رضاهم والإقرارات المقدمة ومعدلات الاستجابة للعمليات.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن إجمالي عدد الإقرارات المقدمة بلغ مليوناً و175 ألف إقرار، وجاءت نسبة الإقرارات المفحوصة من الإقرارات المقدمة 8%، ومعدل الوقت المستغرق لإكمال الفحص للزكاة وضريبة الدخل 27 يوماً.

وأوضحت أن معدل الوقت المستغرق لإكمال عملية الفحص لضريبة القيمة المضافة 26.9 يوم، بينما بلغت نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها خلال 10 أيام 94%، ومعدل الوقت المستغرق من وقت تقديم طلب الاسترداد لضريبة القيمة المضافة وحتى الحصول على المبلغ 22 يوماً.

وأضافت الزكاة والدخل، أن إجمالي عدد المكلفين المسجلين لديها بلغ 930 ألفا، بلغت نسبة رضاهم 76% ، فيما بلغت عدد المكالمات الواردة لمركز الإتصال أكثر من 715 ألف مكالمة، وأظهرت معدل سرعة الرد على المكالمات 20 ثانية.