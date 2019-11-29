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شروط القبول وآلية التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين بوزارة المالية

شروط القبول وآلية التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين بوزارة المالية
http://almnatiq.net/?p=803990
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة المالية أن برنامج تأهيل المتميزين هو برنامج منتهي بالتوظيف في وزارة المالية يهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات الخريجين المتميزين من الجنسين خلال 18 شهر.

وأشارت إلى أن مزايا البرنامج تتمثل في وجود مكافأة شهرية تعادل راتب المرتبة التي سيشغلها الخريج بعد اجتياز البرنامج، ومنح درجتين إضافيتين عند التعيين، ووظيفة مضمونة عند اجتياز البرنامج بنجاح، واكتساب خبرات ومعارف ومهارات وتدريبات بطريقة منظمة وسريعة.

وحول الشروط، أفادت بأنه يشترط على المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، منتظم دراسيا، لم يمض على تخرجه أكثر من 4 سنوات، التفرغ الكامل خلال مدة التدريب، ألا يقل معدله عن 3 من أصل 4 و 4 من أصل 5، والأولوية للمعدلات الأعلى، معادلة المؤهل إذا كان من خارج المملكة، اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 5 في الايلتس أو مايعادلة، اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحص الطبي.

ويمكن التسجيل من خلال موقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا .

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