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خطوات تعديل الحالة الاجتماعية بعد الزواج في حساب المواطن

خطوات تعديل الحالة الاجتماعية بعد الزواج في حساب المواطن
http://almnatiq.net/?p=803992
المناطق_الرياض

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، عن خطوات تغيير الحالة الاجتماعية بعد الزواج، من خلال إضافة الزوجة كتابع لرب الأسرة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وتساءل أحد الأشخاص: «السلام عليكم هل يلزم إضافة الزوجة بعد الزواج؟»؛ ليرد حساب المواطن: «وعليكم السلام، في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية لا بد من التوجه إلى حسابك من خلال (الدخول – تفاصيل الطلب – بيانات عامة)».

وأضاف حساب المواطن: «وتغيير الحالة الاجتماعية إلى «متزوج»، وإضافة الزوجة من (بيانات التابعين) والضغط على أيقونة «حفظ» ثم تقديم الطلب من «المراجعة» ، نسعد بخدمتك».

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