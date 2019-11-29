مصرع مواطن ثلاثيني برصاصة ” ساكتون ” اخترقت قلبه في جازان .. والكشف عن مصير الجاني !

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لقي مواطن ثلاثيني مصرعه ، أمس، في محافظة صبيا بمنطقة جازان، من جراء تعرضه لطلقة سلاح صيد “ساكتون”، واخترقت قلبه واستقرت في العمود الفقري وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور.

ووفقا لما نشرته ” سبق ” فقد كشفت مصادر طبية أن الشاب القتيل في الثلاثينيات من العمر لقي مصرعه من جراء الطلقة وأودعت جثمانه في ثلاجة مستشفى صبيا العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأضافت المصادر أن الجاني ألقي القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية وبدأت التحقيقات معه على الفور وباشرت النيابة العامة إجراءاتها تجاه القضية.