مضيفات يكشفن عن الشيء الذي لا يتخلين عنه أثناء السفر.. وهذا قيمته

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كشفت مضيفات من جميع أنحاء العالم عن الشيء الذي لا يمكنهن الاستغناء عنه أثناء السفر.

وبحسب “ذي سان”، اتضح أن الشيء الأهم هو بدلة سوداء “جامب سوت” قيمتها 24 دولارا على أمازون، وحتى قامت المضيفات بإنشاء مجموعة خاصة على فيسبوك مكرسة لهذه الملابس.

وقالت المضيفة أميليا باركر، إنه تم الاعتراف بجامب سوت على أنه اللباس غير الرسمي للمضيفات، ووافقت مضيفة أخرى، آنا فوينتيس، مشيرة، أن هذه البدلة جزء لا يتجزأ من خزانة الملابس لأي شخص يسافر كثيرًا.

وأشادت الفتيات بالزي، لخصائصه، فهو مريح ومتعدد الاستخدام ولا يتجعد وبالتالي مناسب لحمله في حقيبة.