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طيران أديل يحتفل بتدشينه أولى رحلاته المنتظمة من مطار ينبع

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طيران أديل يحتفل بتدشينه أولى رحلاته المنتظمة من مطار ينبع

طيران أديل يحتفل بتدشينه أولى رحلاته المنتظمة من مطار ينبع
http://almnatiq.net/?p=804002
المناطق_الرياض

دشن «طيران أديل» أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، أولى رحلاته المنتظمة من مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع والتي يصلها عبر رحلتين مجدولة يومية من الرياض والدمام.

وقد أقيم حفل رسمي داخل صالة المغادرة بالمطار بهذه المناسبة شارك فيه ركاب الرحلة الأولى التي تحمل الرقم (F3 4259) والمتجهة إلى الرياض، حيث ودعهم كلا من مدير عام المطارات الغربية سليمان الرواف، و رئيس عمليات المطارات بطيران أديل إياد جمل الليل، ومدير الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمحطة ينبع محمد المحمدي، إضافة إلى عدد من مسؤولي ومنسوبي المطار والإعلاميين.

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